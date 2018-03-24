القبض على عامل تحرش بطفلة فى المنيا

تحرش
المنيا- حسن عبد الغفار
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ألقت أجهزة الأمن، القبض على عامل فى أثناء تحرشه بطفلة كانت تسير فى حى أرض سلطان بمدينة المنيا، عقب خروجها من حصة درس خصوصى.
تلقى اللواء ممدوح عبد المُنصف، مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا، بتمكن الخدمة المُعينة لملاحظة الحالة الأمنية لاستراحات الضباط فى حى أرض سلطان، من ضبط "م. ع. ع" 28 عامًا، عامل، حال تحرشه بالطفله، "د. ن. إ" 13 عامًا، تلميذة.
وأقرّت الطفلة، أنُها أثناء خروجها من أحد الدروس الخصوصية، تحرّش بها العامل، ولامس مناطق حساسة فى جسدها؛ إلا أنّها استغاثت بالمارة، ما دفع المُعينين فى الخدمة والأهالى إلى التدخل، وضبطه.
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