video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 06:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عامل تحرش بطفلة فى المنيا

السبت، 24 مارس 2018 05:49 م
القبض على عامل تحرش بطفلة فى المنيا تحرش





المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

ألقت أجهزة الأمن، القبض على عامل فى أثناء تحرشه بطفلة كانت تسير فى حى أرض سلطان بمدينة المنيا، عقب خروجها من حصة درس خصوصى.

 

تلقى اللواء ممدوح عبد المُنصف، مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا، بتمكن الخدمة المُعينة لملاحظة الحالة الأمنية لاستراحات الضباط فى حى أرض سلطان، من ضبط "م. ع. ع" 28 عامًا، عامل، حال تحرشه بالطفله، "د. ن. إ" 13 عامًا، تلميذة.

 

وأقرّت الطفلة، أنُها أثناء خروجها من أحد الدروس الخصوصية، تحرّش بها العامل، ولامس مناطق حساسة فى جسدها؛ إلا أنّها استغاثت بالمارة، ما دفع المُعينين فى الخدمة والأهالى إلى التدخل، وضبطه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طالبة تتهم عاطلا بالتحرش بها وملامسة جسدها بالمنوفية

اخبار المخافظات

اخبار مصر

محافظة المنيا

اخبار المنيا

امن المنبا

تحرش




لا تفوتك
الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة