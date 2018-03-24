القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى القصاصين بالإسماعيلية

اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القصاصين، من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" بقصد الدفاع.
وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد جميل رئيس مباحث مركز القصاصين، ومعاونيه بالقبض على المتهم "سامى.أ.ل" 17 عاما عاطل، ومقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش".
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
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