العراق: اعتقال 8 عناصر من "داعش" جنوب الموصل

العراق: اعتقال 8 عناصر من "داعش" جنوب الموصلالسبت، 24 مارس 2018 01:15 م
القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ
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أفادت وكالة أنباء الإعلام العراقى، اليوم السبت، أن قوة أمنية اعتقلت 8 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى فى منطقة (القيارة) جنوب الموصل.
وذكرت الوكالة، أن المعتقلين بينهم قيادى داعشي، وكانوا قد تسللوا إلى ناحية القيارة بحوزتهم أسلحة كاتمة الصوت، مشيرة إلى أن القوة اقتادتهم لمقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم.
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