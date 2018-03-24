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العراق: اعتقال 8 عناصر من "داعش" جنوب الموصل

السبت، 24 مارس 2018 01:15 م
العراق: اعتقال 8 عناصر من "داعش" جنوب الموصل القوات العراقية - أرشيفية





أ ش أ
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أفادت وكالة أنباء الإعلام العراقى، اليوم السبت، أن قوة أمنية اعتقلت 8 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى فى منطقة (القيارة) جنوب الموصل.

وذكرت الوكالة، أن المعتقلين بينهم قيادى داعشي، وكانوا قد تسللوا إلى ناحية القيارة بحوزتهم أسلحة كاتمة الصوت، مشيرة إلى أن القوة اقتادتهم لمقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم.

 

 

 


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