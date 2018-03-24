الصين تعلن عن أول دبابة ذاتية القيادة فى العالم

الصين تعلن عن أول دبابة ذاتية القيادة فى العالمالسبت، 24 مارس 2018 02:50 م
الدبابة الصينية ذاتية القيادة
كتب: هانى محمد
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كشف تليفزيون الصين المركزى، عن دبابة ذاتية القيادة طورتها الصين مؤخرا. وأظهر التقرير الذى بثّه التلفزيون المركزى الصينى، جنديا صينيا يقوم بتشغيل دبابة من طراز 59 وهو يجلس أمام وحدة التحكم، حيث يتحكم الجندى فى حركة الدبابة من خلال عجلة قيادة، ليحركها فى مختلف الاتجاهات بمرونة.
قال صحيفة الشعب الصينية، إن الدبابة -59 تمثل أول دفعة من الدبابات التى أنتجتها الصين بكمية ضخمة، حيث تمكن التكنولوجيا الذكية، من تحويل الدبابات التى اقتربت من انتهاء الخدمة إلى فيلق من المدرعات بدون سائق، لتكون مستمرة فى لعب دورها فى الجيش الصينى.
وأضافت الصحيفة، إنه نظرا للبيئة المعقدة والمتغيرة للمعارك، هناك حاجة إلى توفير الكثير من المعلومات حول ساحة المعركة فى الوقت الحقيقى وتحديد أهداف العدو بسرعة، لجعل الدبابات ذاتية القيادة تدخل القتال فى الوقت المناسب، لذلك، يعتقد أن المشاكل التقنية التى تواجهها الدبابات ذاتية القيادة تتجاوز الطائرات بدون طيار.
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