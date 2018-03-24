الصفحة الرسمية للرئيس تنشر ملخصا لأنشطته خلال الأسبوع الماضى (فيديو)السبت، 24 مارس 2018 05:44 م
كتب هيثم سلامة
نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو يضم ملخصا لأهم الأنشطة والفعاليات التى شارك فيها الرئيس خلال الأسبوع الماضى.
وبحسب الفيديو المنشور عبر صفحة الرئيس متضمنا ملخص أنشطته فى أسبوع، جاءت قائمة هذه الأنشطة والفعاليات كالتالى:
السبت 17 مارس
الرئيس يتفقد مشروعات منطقة شرقى بورسعيد (الميناء البحرى - المناطق اللوجيستية والصناعية والسكنية - المزارع السمكية بمحافظة بورسعيد).
الأحد 18 مارس
- الرئيس يستقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى.
- الرئيس يهنئ الرئيس الصينى شى جين بينج بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
- الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصى نيكوس أنستاسيادس، لبحث سبل دعم العلاقات الوثيقة للبلدين.
الاثنين 19 مارس
- الرئيس يجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" للتباحث حول التطورات الفلسطينية.
- الرئيس يستقبل الرئيس السودانى عمر البشير فى مطار القاهرة الدولى خلال زيارته الرسمية لمصر.
- الرئيس يستقبل الرئيس السودانى فى قصر الاتحادية ويعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا.
- الرئيس يشهد حفل الأسرة المصرية الذى تم تنظيمه باستاد القاهرة ورافقه الرئيس السودانى عمر البشير.
الثلاثاء 20 مارس
- الرئيس يستقبل وزير الخارجية اليونانى نيكولاس كوتزياس.
- الرئيس يتابع جهود تطوير الطيران المدنى والنهوض بمختلف قطاعاته فى اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الطيران المدنى.
- الرئيس يستعرض المستجدات على صعيد تطوير منظومة السكك الحديدة فى اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير النقل.
الأربعاء 21 مارس
- الرئيس يشهد احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.
- الرئيس يجرى اتصالا بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتهنئتها بالفوز بولاية رابعة.
- الرئيس يجرى اتصالا بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين لتهنئته بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
الخميس 22 مارس
الرئيس يستعرض إجراءات تطوير منظومة الجامعات المصرية خلال اجتماعه برئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمسؤولين.
الجمعة 23 مارس
- الرئيس يزور قاعدة جوية بسيناء ويتناول الإفطار ويصلى الجمعة مع أبطال القوات المسلحة.
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