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السبت، 24 مارس 2018 03:37 م
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الصرف الصحى بالإسكندرية : عطل فنى مفاجئ بمحطه 4 بالمنتزة

السبت، 24 مارس 2018 03:03 م
الصرف الصحى بالإسكندرية : عطل فنى مفاجئ بمحطه 4 بالمنتزة طفح - أرشيفية





الإسكندرية جاكلين منير
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أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، وقوع عطل فنى مفاجئ بمحطه 4 بالمنتزة وقد يظهر طفح فى بعض المناطق كأرض المحمرة والأمريكان. 

وأكدت الشركة فى البيان أنه جارى العمل الآن لإصلاح العطل.

وناشدت المواطنين بهذه المناطق بسرعه الإبلاغ على الخط الساخن رقم 175 فى حال ظهور أى طفح للدفع بالسيارات فى الحال.

 

 

 

 


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