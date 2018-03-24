الصرف الصحى بالإسكندرية : عطل فنى مفاجئ بمحطه 4 بالمنتزة







الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، وقوع عطل فنى مفاجئ بمحطه 4 بالمنتزة وقد يظهر طفح فى بعض المناطق كأرض المحمرة والأمريكان.

وأكدت الشركة فى البيان أنه جارى العمل الآن لإصلاح العطل.

وناشدت المواطنين بهذه المناطق بسرعه الإبلاغ على الخط الساخن رقم 175 فى حال ظهور أى طفح للدفع بالسيارات فى الحال.