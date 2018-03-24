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"الصحة": خروج المصابين فى حادث تفجير الإسكندرية من المستشفى الإثنين

السبت، 24 مارس 2018 09:18 م
"الصحة": خروج المصابين فى حادث تفجير الإسكندرية من المستشفى الإثنين جانب من حادث تفجير الإسكندرية





كتب محسن البديوى
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أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، استقرار حالة المصابين الخمسة بحادث التفجير الإرهابى بشارع المعسكر الرومانى فى الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع خروج المصابين بعد غد الإثنين، بعد تحسن حالتهم الصحية.

وقال "مجاهد" خلال تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، عبر فضائية "الحياة"، إن المصابين يتلقون العلاج بمستشفى مصطفى كامل العسكرى، مؤكدًا أنهم بحالة صحية جيدة حتى الآن، وليس بينهم حالات حرجة تستدعى القلق.

وشهدت محافظة الإسكندرية اليوم، السبت، انفجارا شرق الإسكندرية بشارع المعسكر الرومانى، حيث انفجرت عبوة ناسفة داخل سيارة كانت تقف بالشارع منذ فترة، ما أدى إلى استشهاد فردى وإصابة 5 آخرين، فى عمل إرهابى كان يستهدف موكب اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، الذى نجا من محاولة الاغتيال.


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تفجير الاسكندريه

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