الصحة: تقديم خدمات طبية لـ 2914 مواطنا من ذوى الاحتياجات الخاصة بـ15 مايو مجانًا







كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ 2914 مواطنا من ذوى الاحتياجات الخاصة " ذوى الإعاقة"، ضمن القافلة الطبية التى تم تنفيذها الأسبوع الماضى بمدينة 15 مايو بحلوان، تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه من ضمن الخدمات التى تقدمها القافلة تحويل عدد من الحالات لخط نجدة الطفل 16000 عن طريق عمل بلاغات لهم حتى يتثنى متابعة حالاتهم مستقبلاً.

وأشارت " العشماوى " إلى أن الخدمات الطبية المقدمة للأطفال فى تخصصات الأطفال والباطنة، فضلاً عن خدمة الكشف والفحص لتخصصات الأنف والأذن، والعظام والعلاج الطبيعى، والنفسية والعصبية، الرمد، الذى شمل خدماته تقديم عدد من النظارات الطبية للأطفال بالمجان.

وأضافت " العشماوى" أن خدمات القافلة تضمنت أيضاً خدمات المشورة النفسية وتعديل السلوك والتأخر اللغوى وجلسات التخاطب والتعامل مع حالات الداون، كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية إلى المركز الرئيسي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لاستكمال جلسات العلاج النفسى والمشورة النفسية للأطفال وأسرهم، حيث بلغ عدد الأطفال المستفيدين من تلك الخدمة 114 طفل.

من جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القافلة حولت 49 طفلا للعلاج على نفقة الدولة بمستشفيات الوزارة تضمنت (علاجات للاطفال المصابين بمتلازمة داوون - حالات ضمور بالمخ - حالات إعاقات ذهنية - زراعة قرنية - عمل مقاييس سمعية – أطفال مصابين بحالات ارتخاء - كما شملت حالة مصابة بضمور بالعصب البصرى).

وأضاف " مجاهد" أنه تم تحويل 73 طفل للعلاج بالتأمين الصحى من (ضعف بصر- مخ وأعصاب - تقديم أجهزة تعويضية - جلدية – أسنان). كما تضمنت القافلة تقديم بعض الهدايا للأطفال.

وأشادت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع تنظيم الأسرة والسكان، بدور الرائدات الريفيات فى حشد المواطنين للقافلة الطبية والترويج لخدماتها وأماكن تواجدها.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أعلنت، اطلاق قافلة علاجية مجانية لذوى الاحتياجات الخاصة " ذوى الإعاقة" بمدينة 15 مايو، بمحافظة القاهرة تبدأ يوم 17 إلى 22 مارس 2018.