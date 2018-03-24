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"الصحة" تراجع المخزون الاستراتيجى لأدوية الطوارئ قبل انتخابات الرئاسة

السبت، 24 مارس 2018 12:29 ص
"الصحة" تراجع المخزون الاستراتيجى لأدوية الطوارئ قبل انتخابات الرئاسة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة





كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، أنه يجرى حاليًا مراجعة المخزون الاستراتيجى لأدوية الطوارئ قبل الدخول فى إجراءات الانتخابات الرئاسية، لتأمين وجودها بالمستشفيات.

 

وقالت رئيس إدارة الصيدلة بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، إنه جارٍ تكليف التفتيش الصيدلى بتشديد الرقابة على الأسواق منعًا لاستغلال أى ظرف خاص مع الانشغال بالانتخابات الرئاسية .

 

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت البدء فى تسجيل التشغيلات الدوائية المنتجة حديثًا تطبيقًا للنظام التابع للقضاء على الأدوية المغشوشة والمهربة.

 


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