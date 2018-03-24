video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 07:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: استقرار الحالة الصحية لمصابى حادث تفجير المعسكر الرومانى بالإسكندرية

السبت، 24 مارس 2018 07:11 م
الصحة: استقرار الحالة الصحية لمصابى حادث تفجير المعسكر الرومانى بالإسكندرية الدكتور أحمد عماد وزير الصحة





كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقرار الحالة الصحية للمصابين الخمسة بحادث تفجير سيارة بشارع المعسكر الرومانى أمام فندق توليب بمحافظة الإسكندرية، الذين يتلقون العلاج بمستشفى مصطفى كامل العسكرى، مؤكدة أن المصابين الآخرين بحالة صحية جيدة حتى الآن وليس بينهم حالات حرجة تستدعى القلق.

 

وأضافت وزارة الصحة، أن شهداء التفجير هما: على جلال أحمد شبانة مساعد شرطة 45 سنة، وعبد الله محمد عبد الله 19 سنة مجند، خاصة أن الشهيد الثانى كان يعانى من نزيف فى المخ، 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة: ارتفاع مصابى تفجير المعسكر الرومانى بالإسكندرية لـ4 أشخاص ووفاة واحدة

الصحة

الأسكندرية

حادث المعسكر الرومانى




لا تفوتك
الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة