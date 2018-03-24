الصحة: استقرار الحالة الصحية لمصابى حادث تفجير المعسكر الرومانى بالإسكندرية







كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقرار الحالة الصحية للمصابين الخمسة بحادث تفجير سيارة بشارع المعسكر الرومانى أمام فندق توليب بمحافظة الإسكندرية، الذين يتلقون العلاج بمستشفى مصطفى كامل العسكرى، مؤكدة أن المصابين الآخرين بحالة صحية جيدة حتى الآن وليس بينهم حالات حرجة تستدعى القلق.

وأضافت وزارة الصحة، أن شهداء التفجير هما: على جلال أحمد شبانة مساعد شرطة 45 سنة، وعبد الله محمد عبد الله 19 سنة مجند، خاصة أن الشهيد الثانى كان يعانى من نزيف فى المخ،