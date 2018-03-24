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الصحة: ارتفاع مصابى تفجير المعسكر الرومانى بالإسكندرية لـ4 أشخاص ووفاة واحدة

السبت، 24 مارس 2018 12:32 م
الصحة: ارتفاع مصابى تفجير المعسكر الرومانى بالإسكندرية لـ4 أشخاص ووفاة واحدة انفجار الإسكندرية





كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، استشهاد جندى من أفراد الشرطة وإصابة 4 آخرين فى حادث انفجار جسم غريب، بشارع المعسكر الرومانى أمام فندق توليب - سيد جابر، محافظة الإسكندرية.
 
وقال الدكتور محمد أبو حمص، مدير الإسعاف بالإسكندرية، فى تصريحات لـ" اليوم السابع" إن المصابين يعانون من شظايا فى أماكن متفرقة بالجسم وبينهم حالتين خطرين والجثة تم إيداعها مشرحة كوم الدكة وتم إخطار النيابة العامة.
 
ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت حالة الوفاة والمصابين إلى مستشفى مصطفى كامل العسكرى.
 
وأشار مجاهد، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات المحافظة.

 


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