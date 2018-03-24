السيطرة على حريق محدود بفندق عمر الخيام بسوهاج دون إصابات بشرية







سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، من السيطرة على حريق محدود شب بفندق عمر الخيام خلف محطة السكة الحديد، ومنع النيران من الانتشار بطوابق الفندق، ولم يسفر الحريق عن حدوث خسائر بشرية .

كان اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق بفندق عمر الخيام بمدينة سوهاج، حيث تمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

بالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية، بنشوب حريق فى استقبال فندق عمر الخيام بدائرة قسم أول سوهاج، وتمت السيطرة عليه بعد الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء دون حدوث إصابات بشرية.

وأشارت التحريات، إلى أن النيران التهمت مكتب الاستقبال الأمامى وكمية من الأثاث بالفندق، وتجرى الآن أعمال التبريد للتوصل لسبب الحريق، وجار تحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.