السيطرة على حريق فى سطح عقار بالإسكندرية

حريق - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب فى سطح عقار شرق الإسكندرية وتوجهت سيارات قوات الأطفاء وتمكنت من إخماد الحريق بالكامل.
ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو تلفيات وتم تحرير محضرا بالواقعة إدارى والتحقق من سبب الحريق .
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