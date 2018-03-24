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السيطرة على حريق فى سطح عقار بالإسكندرية

السبت، 24 مارس 2018 12:32 ص
السيطرة على حريق فى سطح عقار بالإسكندرية حريق - أرشيفية





الإسكندرية – أسماء على بدر
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تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب فى سطح عقار شرق الإسكندرية وتوجهت سيارات قوات الأطفاء وتمكنت من إخماد الحريق بالكامل.
 
ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو تلفيات وتم تحرير محضرا بالواقعة إدارى والتحقق من سبب الحريق .
 

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