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السيطرة على حريق فى أحواش منازل بأرمنت غربى الأقصر دون إصابات

السبت، 24 مارس 2018 01:43 م
السيطرة على حريق فى أحواش منازل بأرمنت غربى الأقصر دون إصابات حريق - أرشيفية





الأقصر – أحمد مرعى
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نجح رجال الحماية المدنية بمدينة أرمنت غربى محافظة الأقصر، فى السيطرة على حريق محدود نشب فى أحواش عدد من المنازل دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة أرمنت يفيد بنشوب النيران فى أحواش عدد من منازل بقرية المريس، فانتقلت على الفور سيارات الإطفاء ونجحت فى السيطرة على النيران دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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