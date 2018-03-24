السيطرة على حريق داخل مخزن بلاستيكات فى المقطم دون إصابات







كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة فى السيطرة على حريق داخل مخزن بلاستيكات فى المقطم، وانتقلت سيارات الإطفاء الى البلاغ، وتمت السيطرة على النيران بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى المخازن فى المقطم وأمر اللواء علاء عبد الظاهر مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ 6 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق.