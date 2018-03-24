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السيطرة على حريق داخل مخزن بلاستيكات فى المقطم دون إصابات

السبت، 24 مارس 2018 12:02 م
السيطرة على حريق داخل مخزن بلاستيكات فى المقطم دون إصابات سيارات إطفاء-أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة فى السيطرة على حريق داخل مخزن بلاستيكات فى المقطم، وانتقلت سيارات الإطفاء الى البلاغ، وتمت السيطرة على النيران بالمكان بدون وقوع إصابات.

 

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى المخازن فى المقطم وأمر اللواء علاء عبد الظاهر مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ 6 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق.

 


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حريق مخزن

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المقطم

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