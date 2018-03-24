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السيسي: نواجه تحديات ضخمة.. ونقدر دور العلماء فى بناء مستقبل الوطن

السبت، 24 مارس 2018 12:22 م
السيسي: نواجه تحديات ضخمة.. ونقدر دور العلماء فى بناء مستقبل الوطن الرئيس السيسي خلال المؤتمر القومى للبحث العلمى





كتب سمير حسنى
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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بلقاء علماء مصر وباحثيها فى افتتاح المؤتمر القومى للبحث العلمى "إطلاق طاقات المصريين"، مؤكدا اهتمام الدولة المصرية بالعلماء وتقديرها لدورهم فى بناء مستقبل الوطن.

وقال الرئيس السيسي، فى كلمته بالمؤتمر القومى للبحث العلمى، المنعقد الآن فى مركز المنارة بالتجمع الخامس، إن مصر تواجه تحديات ضخمة فى المرحلة الراهنة، فرضتها عليها ظروف دولية وإقليمية وداخلية، ما بين الإرهاب الذى أطل بوجه القبيح خلال السنوات الماضية، أو حالة عدم الاستقرار السياسى التى شهدتها مصر بعد 2011، أو ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية التى كانت فى أمسّ الحاجة لتدخل عاجل.

 


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