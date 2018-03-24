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فى كلمته بافتتاح المؤتمر القومى للبحث العلمى..

السيسى: نعيش عصر التحدى العلمى.. والسباق الحضارى أحد سمات عالمنا

السبت، 24 مارس 2018 12:34 م
السيسى: نعيش عصر التحدى العلمى.. والسباق الحضارى أحد سمات عالمنا الرئيس السيسى خلال المؤتمر





كتب محمد تهامى زكى
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن العصر الذى نعيشه الآن هو عصر التحدى العلمى والتكنولوجى، وهو عصر يعتمد على المشاركة العلمية والعالمية، ولن نستطع النفاد إلى الأسواق الخارجية إلا من خلال الإبداع والتعليم عالى الجودة والتدريب الراقى.

وأضاف السيسى، خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر القومى للبحث العلمى، بعنوان "إطلاق طاقات المصريين"، إن السباق الحضارى هو أحد سمات عالمنا المعاصرة الذى يعتمد اليوم على ما تنتجه الشعوب من ثقافة وعلوم وتكنولوجيا، وما يرتبط بها وما يقوم عليها من اقتصاد عملاق.

واختتم الرئيس كلمته، بتوجيه كلمة للعلماء، قائلا: "أتقدم لكم بخالص التحية والتقدير لعلماء مصر الأجلاء من الباحثين والمبدعين والمخترعين، أؤكد لكم ثقتى وثقة الشعب المصرى فى قدراتكم وإمكانياتكم وإخلاصكم لتحقيق طموحات وآمال شعبنا العظيم،  فى بناء وطن حديث متقدم ينعم بالرخاء والازدهار والسلام، أشكركم وأتمنى لكم جميعا كل التوفيق والتقدم وتحيا مصر".

             

 

 

 

 

 

 

 


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