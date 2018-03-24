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السفارة الأمريكية بالقاهرة تدين تفجير الإسكندرية: نقف بجوار مصر

السبت، 24 مارس 2018 04:08 م
السفارة الأمريكية بالقاهرة تدين تفجير الإسكندرية: نقف بجوار مصر تفجير الإسكندرية





كتبت ريهام عبد الله
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أدانت السفارة الأمريكية بالقاهرة، الانفجار الذى وقع اليوم السبت، بمنطقة المعسكر الرومانى بالإسكندرية، واستهدف سيارة مدير الأمن.

وقالت السفارة الأمريكية فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع "تويتر": "تدين السفارة الهجوم الذى وقع اليوم على ضباط الأمن فى الإسكندرية، نعرب عن تعازينا لأسر وأصدقاء الفقيد ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل، وتؤكد الولايات المتحدة مجددا على التزامنا بالوقوف إلى جانب مصر فى المعركة ضد الإرهاب".

وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمنى، أن الانفجار أسفر عن استشهاد أحد أفرد الشرطة وإصابة أربعة آخرين، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبى الطريق.

 

السفارة الأمريكية بالقاهرة
السفارة الأمريكية بالقاهرة

 


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انفجار الاسكندرية

المعسكر الرومانى

تويتر

السفارة الأمريكية

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