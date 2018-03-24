السعودية تدين تفجير الإسكندرية وتؤكد تضامنها مع مصر فى مكافحة الإرهاب







كتب عبد الوهاب الجندى

أدانت الخارجية السعودية بشدة الحادث الإرهابى الذى وقع فى شارع المعسكر الرومانى بمنطقة رشدى فى الإسكندرية ظهر اليوم السبت.

وقالت الخارجية السعودية فى بيان نشرته على تويتر: "نجدد وقوفنا وتضامننا مع الشقيقة جمهورية مصر العربية ضد الإرهاب والتطرف".

واستشهد شرطيان من قوات الأمن، وأصيب 5 آخرين، فى تفجير إرهابى، بسيارة مفخخة استهدف موكب مدير أمن الإسكندرية ظهر اليوم السبت.