السعودية تدين تفجير الإسكندرية وتؤكد تضامنها مع مصر فى مكافحة الإرهاب

السعودية تدين تفجير الإسكندرية وتؤكد تضامنها مع مصر فى مكافحة الإرهابالسبت، 24 مارس 2018 07:48 م
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
كتب عبد الوهاب الجندى
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أدانت الخارجية السعودية بشدة الحادث الإرهابى الذى وقع فى شارع المعسكر الرومانى بمنطقة رشدى فى الإسكندرية ظهر اليوم السبت.
وقالت الخارجية السعودية فى بيان نشرته على تويتر: "نجدد وقوفنا وتضامننا مع الشقيقة جمهورية مصر العربية ضد الإرهاب والتطرف".
واستشهد شرطيان من قوات الأمن، وأصيب 5 آخرين، فى تفجير إرهابى، بسيارة مفخخة استهدف موكب مدير أمن الإسكندرية ظهر اليوم السبت.
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