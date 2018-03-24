video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 08:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السعودية تدين تفجير الإسكندرية وتؤكد تضامنها مع مصر فى مكافحة الإرهاب

السبت، 24 مارس 2018 07:48 م
السعودية تدين تفجير الإسكندرية وتؤكد تضامنها مع مصر فى مكافحة الإرهاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان





كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق

أدانت الخارجية السعودية بشدة الحادث الإرهابى الذى وقع فى شارع المعسكر الرومانى بمنطقة رشدى فى الإسكندرية ظهر اليوم السبت.

وقالت الخارجية السعودية فى بيان نشرته على تويتر: "نجدد وقوفنا وتضامننا مع الشقيقة جمهورية مصر العربية ضد الإرهاب والتطرف".

واستشهد شرطيان من قوات الأمن، وأصيب 5 آخرين، فى تفجير إرهابى، بسيارة مفخخة استهدف موكب مدير أمن الإسكندرية ظهر اليوم السبت.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات الأمن ترفع حطام السيارات من موقع تفجير الإسكندرية بعد معاينة النيابة

محافظ الإسكندرية من داخل غرفة العمليات : متابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة

السعودية

تفجير الإسكندرية

مكافحة الإرهاب

مصر

العلاقات المصرية السعودية




لا تفوتك
BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة