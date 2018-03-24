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السجن المشدد 5 سنوات لمحاسب متهم باختلاس 2.5 مليون جنيه

السبت، 24 مارس 2018 05:19 م
السجن المشدد 5 سنوات لمحاسب متهم باختلاس 2.5 مليون جنيه القضاء قرر سجن المتهم





كتب أمنية الموجى - أحمد حسنى
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار أسامة جامع، محاسب بشركة فى اتهامه باختلاس 2.5 مليون جنيه من جهة عمله، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 2 مليون و400 ألف جنيه.

صدر القرار بعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى.

ووجهت النيابة للمتهم "أ.ص.ف.أ" أمين خزينة اختلاس أوراق من الشركة والاستيلاء على 2 مليون و410 آلاف جنيه بغير حق بموجب شيكات غير حقيقية، وتزوير شيكات تمكنه من صرف أموال لنفسه.

وشهد ماهر وفيق المستشار القانونى للشركة أمام المحكمة بأنه بعد جرد عهدة المتهم تبين استيلاؤه على دفتر الشيكات الخاص بالشركة واستخدامه فى صرف أموال بعد ما زور توقيع المدير العام.

 وقال حسن حافظ نقيب شرطة الأموال العامة: إن تحرياته أكدت اختلاس المتهم أموال الشركة وصرف مبالغ من بنك بموجب شيكات مزورة.

 


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