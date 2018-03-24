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السبت، 24 مارس 2018 10:06 م
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السجن المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بسرقة سيارة بالأكراه فى البساتين

السبت، 24 مارس 2018 06:47 م
السجن المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بسرقة سيارة بالأكراه فى البساتين سرقة سيارة - أرشيفية





كتب أحمد حسنى
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف،  كلا من "هشام أحمد، وكريم أحمد، وعماد ناصر، وناصر محمد عبد الواحد"، بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم بسرقة سيارة بالأكراه بمنطقة البساتين.

 

وصدر الحكم بعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلى، ومحمود مصطفى، وأمانة سر محمد جبر وعانى شحاتة.

 

وأسندت النيابة للمتهمين الشروع فى سرقة سيارة ملاكى من مالكها عصام سمير على، بالطريق العام بالإكراه وروعوا زوجته فاطمة محمد حسن وابنه الطفل ياسين عصام سمير، بأن قصد المتهم الأول السيارة مستغلا ترجل المجنى عليه الأول منها وأشهر سلاحا أبيض " مطواة"، مهددا به زوجته وابنه للاستيلاء على السيارة.

 

كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة وإحراز سلاح أبيض " مطواة" دون تصريح.

 

ودلت تحريات مباحث قسم البساتين، أنه حال مرور نقيب الشرطة أحمد مصلح بدورية أمنية أبصر المتهم الأول فتمكن من ضبطه وبحوزته سلاحا أبيض.


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