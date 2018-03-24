"الزراعة": وصول 38 ألف رأس من عجول التسمين لمشروع "المليون رأس ماشية"







كتب عز النوبى

استعرضت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، تقرير عمل المحاجر البيطرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول مواصلة تكثيف لجان الفحص البيطرية بالموانئ والمحاجر لاستقبال شحنات جديدة من الأبقار "الحلابة" وعجول التسمين وعجول الذبيح الفورى المستوردة من الخارج، ضمن مشروع إنتاج مليون رأس ماشية، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويقوم بتنفيذه جهاز الخدمة الوطنية بالتعاون مع وزارة الزراعة، لزيادة اللحوم الحمراء والألبان وتنمية قطاع الإنتاج الحيوان، على أن يطلق المشروع قريبًا.

وصول 38 ألف رأس ماشية لمشروع المليون رأس

وأكد التقرير، الذى تم عرضه على نائب وزير الزراعة، وحصل لـ"اليوم السابع" على نسخة منه، عن استقبال المحاجر البيطرية ما يقرب من 38 ألف رأس من عجول الذبيح وعجلات العشار وعجول التسمين من عدة دول؛ منها إسبانيا البرازيل وألمانيا وهولندا، وجارى استقبال الشحنات المستوردة من خلال لجان بيطرية تعمل على وضع إجراءات شراء الحيوانات الحية من الدول التى يسمح موقفها الوبائى بشراء الماشية للمشروع.

استيراد الأبقار الحلابة وعجول التسمين المستوردة من الخارج

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنها تتابع دوريًا مع الإدارة المركزية للحجر البيطرى، استيراد عجول التربية والتسمين ضمن مشروع الرئيس للمليون رأس ماشية، خاصة أن الحجر البيطرى جهة إشراف على جميع الشحنات الواردة، وتقوم بتنفيذ المشروع جهاز الخدمة الوطنية، لزيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء والألبان، والاستمرار فى استيراد الأبقار الحلابة وعجول التسمين المستوردة من الخارج تباعًا.

الحجر البيطرى تشرف على جميع عمليات الشحن الواردة

من جانبه، قال الدكتور أحمد عبد الكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المحاجر البيطرية فى حالة طوارئ تابعًا لاستقبال شحنات جديدة من عجول الذبيح الفورى والتسمين وعجلات العشار من الأبقار لمشروع المليون رأس ماشية، موضحًا أن جميع الشحنات خضعت لجميع الإجراءات البيطرية المعتادة، ومنها سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض طبقًا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية"، مشيرًا إلى أن اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل "الهيئة" لاستيراد الحيوانات الحية تشرف على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها طوال مرحلة الحجر البيطرى فى بلد المنشأ، وخالية من الأوبئة والأمراض، وفقًا لمعايير منظمة صحة الحيوان العالمية بباريس.

فيما أكد تقرير الحجر البيطرى: أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية هى جهة الإشراف على استيراد الماشية، حيث تعمل المحاجر البيطرية كصمام أمان للبلاد بمنع تسرب أى أمراض، من خلال ضبط إجراءات استيراد الحيوانات، وتشديد الفحص فى المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد، واستيراد الماشية طبقًا للاشتراطات المصرية والدول التى يسمح موقفها الوبائى بالاستيراد، مشيرة إلى أن دور الهيئة تلقى طلبات المستوردين والإشراف على شحنات الماشية.