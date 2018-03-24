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"الزراعة": بدء تطبيق الأختام الجديدة للحجر الزراعى لزيادة الصادرات

السبت، 24 مارس 2018 07:00 ص
"الزراعة": بدء تطبيق الأختام الجديدة للحجر الزراعى لزيادة الصادرات خضراوات - صورة أرشيفية





كتب عز النوبى
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قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه سيتم توزيع منشور على جميع أجهزة وإدارات الحجر الزراعى بتطبيق الأختام الجديدة المعتمدة المستعملة فى باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية، اليوم السبت، بعد استبدل الأختام القديمة، موضحًا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القرار للمساهمة فى زيادة الصادرات الزراعية وتقليل حالات الرفض، مؤكدًا أن الأختام الجديدة تضمن وضع أختام مطابقة للمواصفات الدولية بطريقة لا تقبل الإزالة.

 

 يأتى ذلك بعد صدور عدد من القرارات الفنية من قبل الحجر الزراعى المصرى التى تساهم فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتقلل من رفض الشحنات المصرية الواردة لدول العالم، والتى شملت تغيير جميع الأختام المستعملة فى باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية، وذلك بعد تقارير عدم مطابقة الأختام المستعملة والحالية لـ"المعيار الـ15" من المعايير الدولية للصحة النباتية.

 

 وأكد "العطار"، استبدال جميع الأختام المستخدمة لدى أجهزة الحجر الزراعى، بهدف إثبات تبخير الباليتات بأختام حرارية "غير قابلة للتزوير"، مشيرًا إلى أن الأختام الجديدة توضح بيانات الرسائل ومطابقة للبند الـ"15" من معايير الصحة النباتية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة من شأنها زيادة الصادرات وتقليل إخطارات الرفض للسلع الزراعية بسبب عدم وضوح الأختام.

 

وأوضح رئيس الحجر الزراعى، أن إجراءات استخدامات "الباليتات الخشبية"، فى الصادرات الزراعية يعتمد على تبخيرها بغازات قاتلة للحشرات وناخرات الأخشاب والحشرات التى قد تكون محمولة على هذه الأخشاب من خلال ختم معتمد، مشيرًا إلى أن الأختام الجديدة تضمن وضع أختام مطابقة للمواصفات الدولية بطريقة لا تقبل الإزالة، وتتم عملية التبخير بواسطة شركات متخصصة ومعتمدة من أجهزة الحجر الزراعى المصرى، وتتم عملية التبخير بإشراف هذه الأجهزة.


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