الرئيس السيسي يصل مركز المنارة لافتتاح المؤتمر القومى للبحث العلمى

الرئيس السيسي يصل مركز المنارة لافتتاح المؤتمر القومى للبحث العلمىالسبت، 24 مارس 2018 10:58 ص
الرئيس السيسى - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مركز المنارة بالتجمع الخامس، لافتتاح المؤتمر القومى للبحث العلمى تحت شعار "إطلاق طاقات المصريين".
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