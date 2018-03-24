الرئيس السيسي يصل مركز المنارة لافتتاح المؤتمر القومى للبحث العلمى







كتب محمد تهامى زكى

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مركز المنارة بالتجمع الخامس، لافتتاح المؤتمر القومى للبحث العلمى تحت شعار "إطلاق طاقات المصريين".