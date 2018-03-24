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الرئيس السيسي يصل مركز المنارة لافتتاح المؤتمر القومى للبحث العلمى

السبت، 24 مارس 2018 10:58 ص
الرئيس السيسي يصل مركز المنارة لافتتاح المؤتمر القومى للبحث العلمى الرئيس السيسى - أرشيفية





كتب محمد تهامى زكى
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مركز المنارة بالتجمع الخامس، لافتتاح المؤتمر القومى للبحث العلمى تحت شعار "إطلاق طاقات المصريين".


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