الرئيس السيسي: الحكومة قدمت 3 مليارات جنيه دعما لمشروعات البحث العلمى







كتب محمد تهامى زكى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إجمالى الدعم الذى قدمته الحكومة لمشروعات البحث العلمى ودعم الابتكار والمبتكرين يقترب من 3 مليارات جنيه، ويشمل تطوير المعامل بـ500 مليون جنيه، ودعم البحوث الأساسية بـ540 مليون جنيه، ودعم المبتكرين والنشء وشباب الباحثين بـ100 مليون جنيه.

وأضاف السيسى، فى كلمته بافتتاح المؤتمر القومى للبحث العلمى، المنعقد الآن فى مركز المنارة للمؤتمرات بعنوان "إطلاق طاقات المصريين"، أن الدولة دعمت مشروعات بحوث تطوير مجالات الطاقة والزراعة والمياه وتعميق التصنيع المحلى وربط البحث العلمى بالصناعة بـ600 مليون جنيه، والتعاون الدولى بأكثر من 240 مليون جنيه، وإتاحة قواعد البيانات والمجلات والمراجع العلمية من خلال بنك المعرفة المصرى بمليار جنيه، إضافة للحصول على منح لمشروعات بحثية ممولة من الاتحاد الأوروبى بـ500 مليون جنيه.