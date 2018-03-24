الرئيس الباكستانى يمنح مفتى الجمهورية أرفع وسام وطنى فى إسلام أباد







كتب لؤى على

منح الرئيسُ الباكستانى ممنون حسين، فى احتفال كبير أمسِ بالعاصمة إسلام أباد، قلادةَ القائد الأعظم، التى تعد أرفع وسام وطنى فى الجمهورية الباكستانية لفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، تقديرًا للجهود التى تبذلها دارُ الإفتاء المصرية وينهض بها فضيلة المفتى فى مجال التصدى للفتاوى المتطرفة وحوار الأديان ونشر ثقافة التسامح والتقارب وتدعيم المشترك بين الشعوب، بالإضافة إلى جهود فضيلته العلمية والمجتمعية المؤثرة فى مجالات الدين والإعلام والثقافة والفكر فى الداخل والخارج.

ويأتى التكريم فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها فضيلة المفتى لباكستان بدعوة من الرئيس الباكستانى، حيث التقى فضيلته رئيسَ الجمهورية ورئيسَ الوزراء وعددًا من القيادات الدينية والسياسية هناك.