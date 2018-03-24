الدكتور محمد غنيم يشارك باحتفالية جامعة المنصورة باليوم العالمى لأمراض الكلى

الدقهلية شريف الديب

شارك الدكتور محمد غنيم، رائد ومؤسس مركز جراحة الكلى والمسالك البولية بالمنصورة، باحتفالية جامعة المنصورة باليوم العالمى للكلى والتى ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لكلية الطب بجامعة المنصورة، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأطباء الكلى؛ وتم تنظيم يوم تثقيفى بنادى الحوار الرياضى بالمنصورة، تحت عنوان (أمراض الكلى وصحة المرأة) تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة، والدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب، والدكتورة نسرين عمر وكيل كلية الطب لشؤون البيئة وخدمة المجتمع.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة مى حسب الله رئيس الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى وهى أول سيدة تتقلد هذا المنصب، الدكتور أيمن الرفاعى نائب مدير مركز الكلى والمسالك البولية بالمنصورة والمنسق العلمى للاحتفالية والدكتورة هبة سرحان مدير وحدة الجودة بمركز الكلى بالمنصورة، الدكتور جمال السعدى، الدكتورة مى حسب الله، الدكتورة دولت هلال، الدكتورة سكينة فاضل، الدكتورة دينا عبد اللطيف ومجموعة كبيرة من أساتذة الكلى بالجامعات المصرية.

تضمنت الاحتفالية عرض لأنشطة توعوية فعالة على مدى الأشهر الماضية، حيث تم الكشف عن أمراض الكلى للسيدات بكليات جامعة المنصورة تحت إشراف الدكتورة غادة القنيشى أستاذ الباطنة والكلى، بالإضافة إلى محاضرات توعوية تم عقدها فى عدد من مدارس البنات بالمنصورة وذلك للوقاية من أمراض الكلى، تحت اشراف الدكتورة هبة سرحان مسؤولة تنسيق التوعية بالمدارس، كان من بينها مدارس الوادى للغات، العائلة المقدسة، مدارس الزهراء، اللغات التجريبية.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال عاطف، المدرس المساعد فى أمراض الكلى بمستشفى المنصورة الجامعى، على أهمية اهتمام المرأة بالنظافة الشخصية مع مراعاة عدم الإفراط فى استخدام المنظفات والمواد التى من شأنها القضاء على البكتيريا النافعة، وضرورة اللجوء إلى الطبيب فى حالة حدوث أى التهابات فى مجرى البول، أما الدكتورة سلوى الوصيف، استشارى أمراض الكلى بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية بالمنصورة تناولت فى كلمتها أمراض الكلى وعلاقتها بالصحة الإنجابية وضرورة إختيار وسيلة منع الحمل المناسبة التى يصفها الطبيب للسيدة، والاهتمام بالمتابعة الشهرية للحمل مع الطبيب لملاحظة ضغط الدم وعلاج أى مشكلة قد تطرأ فى الحال حتى لا تتفاقم الحالة وتؤثر على وظائف الكلى، والابتعاد عن تناول المشروبات الغازية بكثرة وضرورة شرب الماء بكميات كافية، مع مراعاة تجنب حبس البول لفترات طويلة، تلاها فقرة من الأسئلة على الحضور وتوزيع الجوائز قامت بها الدكتورة مها شاهين، أستاذ طب وجراحة العيون وعضو لجنة الدعم الطبى والإنسانى، بكلية الطب جامعة المنصورة، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الفنية والترفيهية قام بها مجموعة من طلبة الجالية الماليزية بطب المنصورة وذلك للترفيه عن الأطفال.