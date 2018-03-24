الدفع بثلاثة سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمطعم شهير فى البحيرة

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن إخطارًا اللواء محمد أنور هندى مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باندلاع حريق هائل داخل مطعم شهير للمحوم والمشويات بشارع الجيش بالقرب من مسجد الهدايا.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية برئاسة العميد جمال ياسين مدير الإدارة، وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للمنازل المجاورة.

جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة .