الدفع بثلاثة سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمطعم شهير فى البحيرة

الدفع بثلاثة سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمطعم شهير فى البحيرةالسبت، 24 مارس 2018 09:12 م
سيارات الإطفاء بموقع الحادث
البحيرة : جمال أبو الفضل و ناصر جودة
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اندلع قبل قليل، حريق هائل بمطعم شهير بشارع الجيش بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة .
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن إخطارًا اللواء محمد أنور هندى مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باندلاع حريق هائل داخل مطعم شهير للمحوم والمشويات بشارع الجيش بالقرب من مسجد الهدايا.
وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية برئاسة العميد جمال ياسين مدير الإدارة، وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للمنازل المجاورة.
جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة .
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