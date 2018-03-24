الدفاع الروسية: نقل 5000 مسلح وعائلاتهم من مدينة حرستا بالغوطة إلى إدلب

الدفاع الروسية: نقل 5000 مسلح وعائلاتهم من مدينة حرستا بالغوطة إلى إدلبالسبت، 24 مارس 2018 08:33 ص
نقل سكان الغوطة _ صورة أرشيفية
موسكو أ ش أ
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن العدد الإجمالى للمسلحين وعائلاتهم الذين تم نقلهم من مدينة حرستا بالغوطة الشرقية إلى إدلب شمال سوريا بلغ نحو 5000 شخص.
وأضافت الوزارة ـ فى بيان حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الاخبارية ـ أن عملية النقل إلى إدلب تمت على متن 59 حافلة ، مضيفا أن الشرطة السورية تحت إشراف الضباط من مركز المصالحة الروسى فى سوريا وممثلى الهلال الأحمر السوري، كانت تضمن أمن وسلامة حركة الحافلات التى تحمل المسلحين وعوائلهم.
وأشار البيان إلى أنه تم فتح ممر جديد لانسحاب المسلحين من مدينة عربين بالغوطة الشرقية، وذلك نتيجة اتفاقات جرى التوصل إليها بين مركز المصالحة الروسى مع المعارضة السورية .
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