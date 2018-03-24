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الداخلية تقيم حفلا لتكريم أمهات شهداء الشرطة بحضور رموز المجتمع

السبت، 24 مارس 2018 08:11 ص
الداخلية تقيم حفلا لتكريم أمهات شهداء الشرطة بحضور رموز المجتمع اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية





كتب محمود عبد الراضى
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تقيم وزارة الداخلية، اليوم السبت، حفلاً لتكريم أمهات شهداء الشرطة الأبرار، فى إطار الاحتفالات بشهر المرأة.
 
يحضر الحفل الذى يقام باتحاد الشرطة بالدارسة، عدداً من القيادات الأمنية، على رأسهم اللواء خالد حمدى مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، نيابة عن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، ورموز المجتمع وفنانين ومشاهير.

وتقدم وزارة الداخلية، خلال الحفل، هدايا لأمهات الشهداء الأبرار، الذين قدموا حياتهم فداءً للوطن، من أجل أن يعيش الجميع فى سلام وأمان.

 

 

 


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