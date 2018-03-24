الداخلية تحتفل بأعياد الأم فى سجون النساء

نظم قطاع السجون، حفلين لنزيلات سجنى "القناطر، طنطا العمومى" نساء، حيث تضمن الحفلين فقرات فنية، كما تم دعوة أبناء النزيلات المودعين بدور الحضانة الخارجية لمشاركة الأمهات السجينات تلك المناسبة، بالإضافة إلى توزيع بعض الهدايا الر مزية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصاً من قطاع السجون على تطبيق المنهج الحديث للتنفيذ العقابى ، والذى يتمثل فى توفير كافة أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال الرعاية، والتواصل الاجتماعى مع أسرهم .