الداخلية تحتفل بأعياد الأم فى سجون النساء

الداخلية تحتفل بأعياد الأم فى سجون النساءالسبت، 24 مارس 2018 12:31 م
احتفالات الداخلية بالسجينات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نظم قطاع السجون، حفلين لنزيلات سجنى "القناطر، طنطا العمومى" نساء، حيث تضمن الحفلين فقرات فنية، كما تم دعوة أبناء النزيلات المودعين بدور الحضانة الخارجية لمشاركة الأمهات السجينات تلك المناسبة، بالإضافة إلى توزيع بعض الهدايا الرمزية.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصاً من قطاع السجون على تطبيق المنهج الحديث للتنفيذ العقابى ، والذى يتمثل فى توفير كافة أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال الرعاية، والتواصل الاجتماعى مع أسرهم .
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