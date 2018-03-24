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الخميس القادم.. البنك المركزى يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

السبت، 24 مارس 2018 06:00 ص
الخميس القادم.. البنك المركزى يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى





كتب أحمد يعقوب
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تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يوم الخميس القادم الموافق 29 مارس 2018، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

 

وقررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يوم الخميس 15 فبراير الماضى، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75% و18.75% من 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى ليصبح 18.25% من 19.25 % وسعر الائتمان والخصم إلى 18.25% من 19.25%.

 

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من 14%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

 

 


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