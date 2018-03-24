الحماية المدنية بمطار القاهرة تسيطر على حريق محدود فى وحدات تحكم الصالة 4







كتب أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولى قبل قليل حريقا محدودا فى وحدات التحكم بالصالة رقم 4، وتمكنت قوات الحماية المدنية فى المطار من السيطرة على الحريق سريعا، دون وقوع إصابات.

وقالت مصادر بالمطار، فى تصريحات صحفية، إن إدارة الحماية المدنية بمطار القاهرة الدولى، برئاسة اللواء عاطف صالح، تلقت إخطارا بنشوب حريق محدود فى إحدى وحدات الصوت داخل صالة 4، وعلى فور توجهت وحدة إطفاء للموقع وسيطرت على الحريق.