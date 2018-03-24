الحكومة النرويجية تقترح حظر ارتداء النقاب والبرقع فى مؤسسات التعليم







كتب: أحمد علوى

اقترحت الحكومة النرويجية فرض حظر على ارتداء ما يغطى وجه المرأة بالكامل مثل البرقع والنقاب فى الجامعات والمدارس ورياض الأطفال.

وكانت فرنسا وهولندا وبلجيكا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية، قد فرضوا قيودا على تغطية الوجه بالكامل فى الأماكن العامة.

وقالت وزيرة المالية النرويجية سيف ينسن فى بيان لها صدر فى الساعات الاولى من اليوم السبت، إن البرلمان إذا أقر هذا المقترح، فإن النرويج قد تصبح أول دولة فى شمال أوروبا تدخل مثل هذا الحظر فى قطاع التعليم، وتعتزم الدنمارك فرض غرامات على تغطية الوجه فى الأماكن العامة.

وقالت ينسن، وهى أيضا زعيمة الحزب التقدمى اليمينى المناهض للمهاجرين، إن الحظر من شأنه أن يبعث بإشارة قوية على أن النرويج" مجتمع مفتوح يرى فيه كل منا وجه الآخر".

وكانت الحكومة قد عدلت اقتراحا أوليا قدم لأول مرة فى يونيو، للسماح بتغطية كامل الوجه أثناء فترات الراحة واجتماعات الموظفين فى المدارس والجامعات، ولكنه كان سيطبق طوال ساعات العمل فى رياض الأطفال.

وقال يان تورى سانر وزير المعارف والاندماج الذى ينتمى إلى المحافظين الذين يمثلون يمين الوسط فى بيان "الحظر المفروض على الملابس التى تغطى الوجه سيضمن الاتصال المفتوح مع الأطفال والطلاب والمهاجرين الجدد فى مؤسسات التعليم".

وارتداء غطاء كامل أو جزئى للوجه مثل البرقع والنقاب، يثير انقسام الرأى فى أنحاء أوروبا، ويضع المدافعين عن الحريات الدينية فى مواجهة العلمانيين وأولئك الذين يقولون إن هذه الملابس غريبة ثقافيا أو ترمز لاضطهاد المرأة.

وقالت الحكومة إنه بموجب الاقتراح، سيتعرض الموظفون الذين يخالفون القواعد عدة مرات لخطر فقد وظائفهم بينما سيواجه الطلاب الفصل. ولا ينطبق هذا الحظر على أغطية الرأس مثل الحجاب أو القبعات.