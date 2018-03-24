الجيش اليمنى يسيطر على معسكر "طيبة الاسم" الاستراتيجى بمحافظة الجوف







عدن (أ ش أ)

سيطر الجيش اليمنى اليوم السبت، على معسكر "طيبة الاسم" الاستراتيجى الواقع شمال غرب محافظة الجوف .

ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" الاخبارية فى نبأ عاجل دون مزيد من التفاصيل.

وكان الجيش اليمنى قد وعد - أمس - بمفاجآت وانتصارات كبيرة فى الأيام القادمة لاستكمال تحرير محافظة الجوف "شمإلى شرق اليمن"، على وقع التقدم الميدانى المستمر الذى يحققه هناك، بإسناد من التحالف العربى.