الجيش اليمنى يسيطر على معسكر "طيبة الاسم" الاستراتيجى بمحافظة الجوف

الجيش اليمنى يسيطر على معسكر "طيبة الاسم" الاستراتيجى بمحافظة الجوفالسبت، 24 مارس 2018 12:08 م
قوات الجيش اليمنى
عدن (أ ش أ)
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سيطر الجيش اليمنى اليوم السبت، على معسكر "طيبة الاسم" الاستراتيجى الواقع شمال غرب محافظة الجوف .
ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" الاخبارية فى نبأ عاجل دون مزيد من التفاصيل.
وكان الجيش اليمنى قد وعد - أمس - بمفاجآت وانتصارات كبيرة فى الأيام القادمة لاستكمال تحرير محافظة الجوف "شمإلى شرق اليمن"، على وقع التقدم الميدانى المستمر الذى يحققه هناك، بإسناد من التحالف العربى.
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