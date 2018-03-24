video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 05:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش السورى يعثر على شبكة أنفاق فى عين ترما بالغوطة الشرقية

السبت، 24 مارس 2018 04:09 م
الجيش السورى يعثر على شبكة أنفاق فى عين ترما بالغوطة الشرقية الجيش السورى- أرشيفية





أ ش أ
إضافة تعليق

عثرت قوات الجيش السورى، اليوم السبت، على شبكة أنفاق خلال تمشيطها الأحياء المحررة من مخلفات التنظيمات الإرهابية فى بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية بالتوازى مع تأمين الأهالى داخل منازلهم فى البلدة .


وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الجيش السورى قام بتمشيط الأحياء بعين ترما الذى استعاد السيطرة عليها يوم أمس الجمعة؛ حيث فكك العديد من العبوات الناسفة والألغام التى زرعها الإرهابيون قبل اندحارهم أمام تقدم الجيش فى عملياته لتطهير الغوطة الشرقية من الإرهاب.


وأشارت إلى أنه عثر على معمل لتصنيع القذائف والعبوات الناسفة وشبكة أنفاق متفرعة تحت المنازل فى البلدة حفرها الإرهابيون لاستخدامها فى التنقل وتخزين الأسلحة والذخيرة ، موضحة أن الجيش يواصل تأمين الأهالى داخل منازلهم وتقديم المساعدات لهم فى الأحياء التى حررها يوم أمس من الإرهابيين.
ونوهت بأن الجيش السورى حرر أمس 60 % من أحياء بلدة عين ترما وواصل تقدمه داخل البلدة مستخدما فى معاركه ضد التنظيمات الارهابية تكتيكات وأسلحة تتناسب مع المناطق السكنية حفاظا على حياة المدنيين وممتلكاتهم.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. نقل آلاف المسلحين وعائلاتهم من مدينة حرستا بالغوطة إلى إدلب

روسيا: أكثر من 700 مدنى غادروا الغوطة الشرقية السورية اليوم

الجيش السورى

اخبار سوريا

اخبار العالم

الغوطة الشرقية




لا تفوتك
الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة