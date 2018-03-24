الجيش السورى يعثر على شبكة أنفاق فى عين ترما بالغوطة الشرقية







أ ش أ

عثرت قوات الجيش السورى، اليوم السبت، على شبكة أنفاق خلال تمشيطها الأحياء المحررة من مخلفات التنظيمات الإرهابية فى بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية بالتوازى مع تأمين الأهالى داخل منازلهم فى البلدة .



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الجيش السورى قام بتمشيط الأحياء بعين ترما الذى استعاد السيطرة عليها يوم أمس الجمعة؛ حيث فكك العديد من العبوات الناسفة والألغام التى زرعها الإرهابيون قبل اندحارهم أمام تقدم الجيش فى عملياته لتطهير الغوطة الشرقية من الإرهاب.



وأشارت إلى أنه عثر على معمل لتصنيع القذائف والعبوات الناسفة وشبكة أنفاق متفرعة تحت المنازل فى البلدة حفرها الإرهابيون لاستخدامها فى التنقل وتخزين الأسلحة والذخيرة ، موضحة أن الجيش يواصل تأمين الأهالى داخل منازلهم وتقديم المساعدات لهم فى الأحياء التى حررها يوم أمس من الإرهابيين.

ونوهت بأن الجيش السورى حرر أمس 60 % من أحياء بلدة عين ترما وواصل تقدمه داخل البلدة مستخدما فى معاركه ضد التنظيمات الارهابية تكتيكات وأسلحة تتناسب مع المناطق السكنية حفاظا على حياة المدنيين وممتلكاتهم.