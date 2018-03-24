الجيزة تشارك فى "ساعة الأرض" وتطفئ أنوار مبانى المحافظة مساء اليوم

الجيزة تشارك فى "ساعة الأرض" وتطفئ أنوار مبانى المحافظة مساء اليومالسبت، 24 مارس 2018 06:03 م
اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، مشاركة المحافظة الاحتفال بساعة الأرض، الذى يوافق يوم الرابع والعشرين من شهر مارس من كل عام، بإطفاء الأنوار اليوم، لمدة 60 دقيقة تبدأ من الساعة 8.30 مساء، حتى الساعة 9.30 مساء.
وأكد أن جميع مجالس المدن والأحياء والمديريات سوف تشارك فى هذا الحدث ويعد هذا الاحتفال شكلاً رمزياً من أشكال ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى وتوجيه الأنظار إلى أهمية التوعيه بمخاطر هذه الظاهرة، موضحاً أن هذا الحدث يعد رسالة قوية للأجيال القادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل التلوث الضوئى.
وأضاف المحافظ :" تم إصدار توجيهات لكل الوحدات المحلية بإطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية كنوع من ترشيد الطاقة مشيراً إلى أهمية مشاركة المواطنين والشركات والمؤسسات فى ساعة الأرض."
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