التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية للعاملين بالإدارة المركزية لخدمة المواطنين







كتب سيد الخلفاوى

نظمت وزارة التنمية المحلية، دورة تدريبية للعاملين بالإدارة المركزية لخدمة المواطنين لتنشيط العمل وربط بوابة شكاوى مجلس الوزراء بشكاوى الوزارة، فى إطار دعم القدرات الفنية للعاملين، حاضر فى الدورة التدريبية مسئولين من مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وعدد من مبرمجى الحاسب الآلى بالمركز.

وتمثلت أبرز الموضوعات التى تم التدريب عليها كيفية التعامل مع بوابة الشكاوى الموحدة طبقا للقرار الجمهورى رقم 314 لسنة 2017 ، وكيفية التعامل مع شكاوى المواطنين وكيفية التعامل مع الشكاوى الداخلية والجهات الفرعية بالوزارة إلكترونياً والتنسيق المستمر بين مسئولى خدمة المواطنين بالوزارة والبوابة لمتابعة الشكاوى الواردة بالمحافظات.

من جانبه أكد اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات للتخفيف عن كاهل المواطن.