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السبت، 24 مارس 2018 11:47 م
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"التنظيم والإدارة" ينشئ ذاكرة مؤسسية للجهاز الإدارى لمتابعة موظفى الحكومة

السبت، 24 مارس 2018 11:00 م
"التنظيم والإدارة" ينشئ ذاكرة مؤسسية للجهاز الإدارى لمتابعة موظفى الحكومة المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة





كتب : مصطفى عبد التواب
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كشف المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز يستهدف إحداث نقلة نوعية فى إدارة ومتابعة سير العمل بقطاعات وإدارات الجهاز المختلفة من خلال ميكنـة العمـل بالإدارات المختلفة، بما يمكن مُتخـذ القرار من متابعة الأداء والتخطيط الأمثل، مؤكدًا أن هذه العملية فى أطار سعى الجهاز لإنشاء ذاكرة مؤسسية للجهاز الإدارى.

وأضاف جميل لـ"اليوم السابع" أن الجهاز يستهدف دعم التحول الى بيئة عمل رقمية بالجهاز، وضمان تأمين المعلومات والمستندات المتداولة، بالاضافة إلى توفير الوقت والجهد والمال فى المعاملات التى تتم بين الإدارات المختلفة للجهاز وكذلك مع جهات الدولة، والاستفادة من تراكم الخبرات والمعلومات بما يسمح بتطوير خطط الجهاز المستقبلية، و ضمان المتابعة الدائمة لأداء العاملين وتقييمه.


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