"التموين" تطرح 8 أصناف جديدة من العصائر والمعلبات خلال شهر رمضان







كتب مدحت وهبة

أعلنت شركة قها للأغذية المحفوظة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح 5 منتجات جديدة من معلبات العصائر خلال شهر رمضان المقبل وهما عصائر الفراولة والأناناس بسكر، وإضافة منتجات عصائر" الأناناس والتفاح والبرتقال" بدون سكر، بتركيز نسبة فاكهة 25% فى العصائر، كما تم طرح منتج جديد بلح نصف جاف بسعر 23 جنيه للكيلو، اضافة إلى طرح شوربة عدس وفول بالزيت زنه العبوة 250 جراما.

وكشف تقرير لشركة قها للأغذية المحفوظة أن حجم المبيعات يقرب من 118 مليون جنيه سنويا، وأنه يتم منتجات الشركة للخارج بقيمة تتراوح من 5 إلى 6 ملايين دولار سنويا، وجارى تطوير خطوط إنتاج الشركة لزيادة حج الإنتاج والمبيعات فى ظل دعم الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما أنه جارى التعاقد مع وكيل بالعراق على التصدير بمبلغ 8 ملايين دولار، بالإضافة إلى طلبات وكالات دولية بكل من المغرب والإمارات وإسبانيا واليونان وفرنسا وألمانيا ويتم التفاوض أيضا معهم حاليا، إضافة إلى أنه تم إنتاج أصناف جديدة خلال الفترة الماضية مثل شربات "التمر الهندى، الكركديه، الخروب، اللوز، النعناع، المشمش المركز" ونكتار المشمش وكذلك طرح الكاتشب والخضراوات المجمدة مثل الفاصوليا والباميا والخضار المشكل والبسلة بالجزر.

من جانبه، أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جارى تطوير فروع شركات الجملة والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بجانب افتتاح فروع جديدة لمشروع جمعيتى ضمن المرحلة الثانية فى جميع المحافظات خلال الأيام المقبلة، بعدما تم افتتاح ما يقرب من 3 آلاف منفذ فى المرحلة الأولى لشباب الخريجيين.

على جانب آخر تواصل الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدتور علاء الدين فهمى من خلال شركتى الجملة "العامة والمصرية" صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية فى مختلف المحافظات وانه تم صرف ما يقرب من 85% من مقررات شهر مارس الجارى حتى الآن حيث تم توفير سلع السكر والزيت والأرز بجانب العديد من السلع الأخرى وصرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات وهو 50 جنيها.

وقال الدكتور علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن جميع المنتجات والسلع الغذائية واللحوم والدواجن المطروحة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أسعارها أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تتراوح من 20 إلى 25%، لافتا إلى أن لجنة المشتريات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية تعقد اجتماعات مستمرة مع الموردين للتعاقد على شراء السلع وتوفيرها للشركات التابعة حيث يتم الحصول على أفضل المنتجات وبأسعار مناسبة،لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين وجه بتكثيف طرح المنتجات أولا بأول والعمل على ضرورة استمرار وجود مخزون استراتيجى لكل السلع خاصة الأساسية.