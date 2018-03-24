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التليفزيون السورى: مدينة "حرستا" بالغوطة الشرقية خالية من مقاتلى المعارضة

السبت، 24 مارس 2018 01:01 ص
التليفزيون السورى: مدينة "حرستا" بالغوطة الشرقية خالية من مقاتلى المعارضة عناصر من الجيش السورى





أ ش أ
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أعلن التلفزيون السورى الرسمى، أن مدينة (حرستا) فى الغوطة الشرقية المحاصرة باتت (خالية) من مقاتلى الفصائل المعارضة بعد خروج حافلات تقل دفعة ثانية من مئات المقاتلين والمدنيين باتجاه شمال غرب البلاد.

وأكد التلفزيون السوري، وفقا لفضائية (سكاى نيوز) مساء الجمعة، اكتمال عملية إخراج المسلحين مع عائلاتهم من (حرستا) باتجاه (إدلب).

وانتهت فى وقت متأخر مساء اليوم أول عملية إجلاء لمئات المقاتلين المعارضين والمدنيين من الغوطة الشرقية التى تتعرض منذ 18 فبراير الماضى لحملة عسكرية من قوات النظام.

وإلى جانب (حرستا)، أعلن التلفزيون الرسمى التوصل إلى اتفاق يبدأ تنفيذه، صباح اليوم السبت، ويقضى بإخراج المقاتلين الراغبين وعائلاتهم من الجيب الذى يسيطر عليه فصيل (فيلق الرحمن) جنوب الغوطة.

وتم التوصل إلى اتفاق إثر "مفاوضات مباشرة مع الروس"، وفق فصيل فيلق الرحمن، وبعد اتفاقى حرستا والجنوب، لا يزال مصير مدينة دوما شمالا التى يسيطر عليها (جيش الإسلام)، الفصيل الأقوى فى الغوطة، غير معروف مع استمرار المفاوضات فيها مع الجانب الروسي.

 


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