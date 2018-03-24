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التعاون للبترول توقع برتوكولا لإنشاء 7 محطات وقود بـ50 مليون جنيه بكفر الشيخ

السبت، 24 مارس 2018 02:38 م
التعاون للبترول توقع برتوكولا لإنشاء 7 محطات وقود بـ50 مليون جنيه بكفر الشيخ خلال توقيع برتوكول بين شركة التعاون للبترول ومحافظ كفر الشيخ





كتب أحمد أبو حجر
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شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين شركة التعاون للبترول ومحافظة كفر الشيخ لإقامة 7 محطات جديدة لخدمة وتموين السيارات بالوقود كمرحلة أولى باستغلال الأراضى التابعة للمحافظة وذلك بتكلفة استثمارية حوالى 50 مليون جنيه فى اطار العمل على استغلال الأصول والموارد المملوكة للدولة بالصورة المثلى طبقاً لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 ".

وقع البروتوكول اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ والكيميائى سمير رزق رئيس شركة التعاون للبترول بحضور المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والمهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول.

 

وأشار "الملا" إلى أن الوزارة تمضى قدماً فى تنفيذ مشروعات لتحسين ورفع مستوى الخدمات فى المحافظات فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الوقود وتطوير منظومة توزيع المنتجات البترولية لمواكبة النمو السكانى المتزايد وحركة التوسع العمرانى وانشاء الطرق الجديدة موضحاً أهمية البروتوكول الموقع مع محافظة كفر الشيخ فى دعم خطة قطاع البترول للتوسع فى انشاء المحطات من خلال توفير الأراضى اللازمة بما يحقق الفائدة للطرفين وتقديم خدمة مميزة للمواطن ، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لتوقيع اتفاقات مماثلة مع كافة المحافظات للتوسع فى انشاء محطات تموين وخدمة السيارات بالوقود باستغلال الأصول المتاحة.

 

ومن جانبه أكد محافظ كفر الشيخ أهمية البروتوكول الموقع فى إدارة الأصول المملوكة للمحافظة واستغلالها بالشكل الأمثل فى إقامة مشروعات تخدم ابناء كفر الشيخ  وتعظيم العائد من تلك الأصول بما يحقق نقلة نوعية للمحافظة وتوفير فرص عمل من هذه المشروعات، وأشاد المحافظ بالدور الإيجابى لقطاع البترول وسرعة التنسيق والتنفيذ من جانب القطاع لدعم خطط المحافظة فى تطوير ورفع مستوى الخدمات والاستغلال الأمثل للأصول، مشيراً إلى أن المحافظة تحظى بنشاط بترولى خلال الفترة الماضية وأنها ستكون مركز ثقل لهذا النشاط فى الفترة القادمة باعتبارها إحدى أهم المناطق التى تحوى ثروات بترولية واعدة

 

وأشار رئيس شركة التعاون للبترول إلى أن الشركة ستوظف خبراتها وامكانياتها فى مجال محطات التموين والخدمة  فى تنفيذ المشروع باستغلال الأراضى التابعة لمحافظة كفر الشيخ والتى تصلح لإقامة المحطات بما يحقق الهدف الأمثل للاستفادة من هذه الأصول، مشيراً إلى أن الشركة ستقوم بإدارة هذه المحطات او طرحها طبقاً للنظم واللوائح المنظمة لذلك، لافتاً إلى أن الشركة قامت بإبرام بروتوكول مؤخراً مع محافظة قنا لنفس الغرض وتسعى لمد نطاق التعاون مع كافة المحافظات فى مجال الاستغلال الأمثل للأصول لإقامة محطات جديدة للتموين والخدمة.


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