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"التخطيط" تناقش مع ممثلى إحدى الشركات الفرنسية تطبيقات الذكاء الاصطناعى

السبت، 24 مارس 2018 11:18 ص
"التخطيط" تناقش مع ممثلى إحدى الشركات الفرنسية تطبيقات الذكاء الاصطناعى جانب من الاجتماع





كتب: مصطفى عبد التواب
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التقى الدكتور صالح الشيخ، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وفدًا من شركة   SOPRA HR SOFTWARE الفرنسية، والمتخصصة فى مجال تطوير نظم المعلومات الالكترونية للموارد البشرية.

جاء اللقاء، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الشركة فى فرنسا وتونس، إلى جانب ما تنفذه الشركة من مشروعات لصالح بعض المؤسسات فى مصر، واستعرض الوفد على هامش الاجتماع رؤية الشركة لتطوير منظومة الموارد البشرية 2020 باستخدام الذكاء الاصطناعى.

ومن جانبه، أبدى الدكتور صالح الشيخ ترحيبه بالتعاون مع الشركة فى هذه المجالات، موضحا أنه تم استحداث وتطوير عدة وحدات جديدة بالجهاز الإدارى فى مقدمتها ادارة الموارد البشرية، مؤكدا أنه يجرى الآن تجربة أحدث ثلاثة أنظمة إلكترونية لإدارة الموارد البشرية من خلال عدة شركات وطنية لها خبرات دولية فى هذا الشأن، ويجرى تجربة التطبيق فى ثلاث جهات منذ عدة أشهر للتأكد من أن التطبيق الإلكترونى متسق تمامًا وما جاء به قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018، وذلك بالتزامن مع برنامج تدريبى للعاملين لإدارات الموارد البشرية بكل الوزارات.

كما أشار نائب وزيرة التخطيط إلى أن وزيرة التخطيط شكلت لجنة على أعلى مستوى، تضم وزراء سابقين وخبرات فنية متخصصة وقانونيين لتقييم أفضل تطبيق الكترونى لاستخدامه فى جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، لافتا إلى ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وإدماجها فى كل الخدمات مما يسهل عملية الحصول على تلك الخدمات بما يضمن توفير حياة كريمة للمواطن.

وناقش الشيخ مع الوفد فكرة الذكاء الاصطناعى وكيفية تطبيقها، معربًا عن إعجابه بالفكرة والتى من شأنها مكافحة الفساد بما يواكب تكنولوجية الجيل الحالى والأجيال القادمة، مما يعمل على تسريع وتيرة التنمية.

يُشار إلى أن الذكاء الاصطناعى هو محاكاة الجهاز للوظائف التى يقوم بها البشر، مثل الاستشعار والتعلم، والاستدلال، واتخاذ قرار والتصرف، وعلى الصعيد التقنى، فإن الذكاء الاصطناعى يدعم حالات الكشف عن الغش، وأتمتة الوثائق المعرفية وغيرها كما تستخدم تقنيات الذكاء الإصطناعى للكشف عن حوادث الغش مثل الفواتير الوهمية وسرقة الهوية وغيرها.

 


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