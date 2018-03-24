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التحقيق مع محام و4 أشخاص فى اتهامهم بالنصب على صاحب مطعم شهير بالجيزة

السبت، 24 مارس 2018 03:00 ص
التحقيق مع محام و4 أشخاص فى اتهامهم بالنصب على صاحب مطعم شهير بالجيزة محكمة - أرشيفية





كتب أحمد الجعفرى
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تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة مع محامى و4 أشخاص فى اتهامهم بالنصب ومحاولة بيع فيلا ملك الغير باستخدام أوراق مزيفة بمبلغ 2 مليون و500 ألف جنيه، لصاحب مطعم شهير بالجيزة، وطلبت النيابة التحريات للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة بلاغا من مدير مكتب توثيق الجيزة، أفاد فيه بتقديم محامى لأوراق مزيفة لعمل توكيل خاص ببيع فيلا بأكتوبر، لصاحب مطعم شهير.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة تم ضبط المحامى، و4 أشخاص آخرين بصحبته، وكشفت التحريات أن المحامى حصل على أوراق مزيفة، لاستخدامها فى بيع فيلا بأكتوبر مالكها "متوفى"، فى محاولة لبيعها لصاحب مطعم شهير.

وكشفت التحريات أن أحد المتهمين انتحل صفة صاحب الفيلا، مقابل حصوله على مبلغ 150 ألف جنيه، وباستدعاء ابن صاحب الفيلا، ذكر أن والده متوفى، وأن الفيلا ملك الورثة، وليست معروضة للبيع، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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