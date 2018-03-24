التحقيق فى مقتل طفلة على يد أمها بالإسكندرية.. الأم: شافتنى بخون ابوها وخفت تفضحنى

الإسكندرية – أسماء على بدر

دائماً الأم هى منبع الحنان والحب والعطف ولكن أحيانا يصبح الجحود والأنانية هم أفضل من الأمومة استطاعت جريمة قتل طفلة بالإسكندرية أن تهز أركان محافظة الإسكندرية خاصة بعد كشف لغز مقتل الطفلة بأن والدتها هى من قامت بقتلها بمساعدة عشيقها للتخلص منها بعد أن رأتهم فى وضع مخل داخل الشقة فقررا التخلص منها وضربها حتى الموت وإلقاءها فى الترعة .

بدأت الواقعة عندما أبلغ الأب عن اختفاء نجلته فى ظروف غامضة وعدم تواجدها بالمنزل وبعدايام تم العثور على جثة طفلة بجوار مصرف قريه العراق دائره القسم، بالانتقال والفحص تبين وجود جثه الطفلة م ر ج 4 سنوات مقيمه بالقريه محل البلاغ 2جوال من البلاستيك ترتدى كامل ملابسها فى حاله تعفن رمى، و بمناظرتها تبين وجود آثار سحجات باليدين و القدمين .

وأجرت مباحث الإسكندرية التحريات الكاملة عن الواقعة وبسؤال والد الطفلة ر ج ع 35 سنةعامل زراعى مقيم بذات العنوان ايد ما جاء بالفحص وأضاف أنه حرر محضرا بالقسم بشأن غياب ابنته عن مسكنها وتم النشر عن الغائبة ولم يتهم أحدا فى التسبب فى الوفاة

تم النشر عن الغائبة، وبعد العثور على جثتها تم إخطار المباحث لكف البحث عن الطفلة .

وأثبتت التحريات التى استمرت على مدار اليوم تحت إشراف اللواء شريف عبدالحميد، تم اكتشاف أن الأم هى من قامت بقتل نجلتها بمساعدة عشيقها خوفاً من افتضاح أمرها، فقرر التخلص منها وقاموا باستدراجها لأحد الأماكن الهادئة وانهالوا عليها بالضرب وتم وضعها فى جوال ورميها بجوار أحد المصارف.

وتم تحويل المتهمين للنيابة الذين اعترفوا بقيامهم بقتل الطفلة واعترفت الأم بوجود علاقة مع أحد الرجال بجوار محل سكنها وأنه كان دائماً التردد على المنزل فى غياب زوجها الذى يعمل عاملاً زراعياً ويذهب فى الفترات الصباحية لعمله ويعود قبل المغرب وكانوا يستغلوا هذه الفترة حتى يلتقيان بالمنزل .

وعن يوم الواقعة أكدت المتهمة ا ا ع 21 سنه ربة منزل، فى اعترافات النيابة أنه أثناء وجود عشيقها بالمنزل دخلت الطفلة عليهما ورأتهم فى وضع مخل فصرخت الطفلة وانهالت عليها بالضرب حتى لا تخبر والدها بما رأته ولكن لم يثقان بأنها تقوم بذلك فقرراً أن يتخلصا منها خاصة أن الطفلة مقربة إلى والدها .

وأضافت أنها كانت تقيم هذه العلاقة منذ سنوات طويلة وكانت لا تشعر بالارتياح مع زوجها وكانوا دائماً على خلاف سوياً وكان يشك فى سلوكها .

بينما قال المتهم الثانى فى القضية أنه كان دائماً التردد على منزل عشيقته فى الصباح ليقيم معها علاقة ويلتقيان فى غياب الزوج وعندما شاهدتهم الطفلة قررا أن يتخلصوا منها فهو كان صاحب الفكرة حتى لا يفضح امرهما .

بدأت الواقعة عندما تبلغ العثور على جثة الطفله م ر ج بجوار مصرف قرية العراق دائرة قسم ثان العامريه داخل 2 جوال من البلاستيك ووجود اثار سحجات بمعصم اليدين والقدمين و المبلغ بغيابها فى المحضر 35 أحوال القسم وعلى الفور امر اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد رئيس قسم المباحث الجنائيه وتحت إشراف اللواء مدير إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية لكشف حقيقة الواقعة وتوصلت جهود البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعه وهم ا ا ع 21 سنة ربة منزل والدة المجنى عليها، م ف ا 23 سنة حداد ومقيم ذات العنوان.