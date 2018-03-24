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التحرى عن النشاط السابق لعاطلين وبائع فى التنقيب عن الآثار

السبت، 24 مارس 2018 06:04 ص
التحرى عن النشاط السابق لعاطلين وبائع فى التنقيب عن الآثار التنقيب عن الآثار - أرشيفية





كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة الجمالية الجزئية، رجال المباحث بسرعة التحرى عن النشاط السابق لعاطلين وبائع سقطوا متلبسين بالتنقيب عن الآثار  فى أرضية عقار بالجمالية حيث أمرت النيابة العامة بحجزهما على ذمة التحريات. 

بدأت القضية بورود معلومات لضباط مباحث الجمالية تفيد بأن كل من "حسين .ح.إ.ع" 29 سنة عاطل، و"طارق.ح.م"65 سنة عاطل ، و"مصطفى .ا.ع" 38 سنة بائع ، ينقبون عن الآثار فى أرضية عقار ملك  الأول .

أكدت التحريات صحة المعلومات فتم تقنين الإجراءات واستهداف العقار حيث تمكن ضباط المباحث من القبض عليهم  متلبسين بالحفر داخل حفره قطرها 1×1 متر وعمقها 5 أمتار وبحوزتهم أدوات تنقيب .

بمواجهتهم اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار ، فتحرر لهم المحضر اللازم ، وتولت معهم النيابة العامة التحقيق وقررت ما سبق .
 

 

 


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