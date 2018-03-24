التجارة: التبادل التجارى مع الهند ارتفع 13.5% خلال 2017 وصادرات مصر 1.2 مليار دولار







كتب – إسلام سعيد

انعقدت أعمال اللجنة الفرعية للتعاون التجارى والاقتصادى بين مصر والهند وترأسها عن الجانب المصرى أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى وعن الجانب الهندى مانوج دوفيدى وكيل وزارة التجارة والصناعة الهندية لشئون التجارة، فى إطار فعاليات الدورة السابعة للجنة الوزارية المصرية الهندية المشتركة التى عقدت بالعاصمة نيودلهى برئاسة وزيرى الخارجية بالبلدين.

وحول العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين قال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، إن حركة التبادل التجارى بين مصر والهند قد شهدت تطوراً ملحوظاً خلال عام 2017، حيث بلغ اجمالى التبادل التجارى بين البلدين حوالى 3.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 13.5% مقارنة بنفس الفترة أن قيمة الصادرات المصرية للهند بلغت مليار و200 مليون دولار بزيادة بلغت نسبتها من عام 2016، لافتاً إلى 15.5% مقارنة بعام 2016 فى حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند خلال عام 2017 حوالى 2.3 مليار دولار بنسبة زيادة 12.49% مقارنة بعام 2016.

وأوضح، أن أهم بنود الصادرات المصرية للهند تتمثل فى الفوسفات الصخرى بأنواعه - غاز بترولى - القطن الخام - فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر - منتجات الزجاج - البرتقال الطازج -بذور وثمار ونوى من الأنواع المعدة للبذار، فى حين تتمثل أهم الواردات المصرية من الهند فى لحوم جاموسى مشفاه- غزول أقطان- بولى اثيتالات- سيارات ركوب و قطع غيار السيارات.

وأشار إلى أن اللجنة الفرعية قد ناقشت عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون التجارى والاقتصادى المشترك خاصة فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط كلا البلدين، لافتاً إلى أن المرحلة الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً فى مستوى التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين الجانبين خاصة بعد الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الهند خلال عام 2016 والتى اسهمت فى جذب عدد من كبرى الشركات الهندية للاستثمار فى مصر، فضلا عن الاستراتيجية المتكاملة التى اطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتى وضعت رؤية واضحة لتنمية وتطوير منظومة التجارة والصناعة فى مصر حتى عام 2020.

وأضاف عنتر أنه تم أيضا الاتفاق على دعم سبل التعاون الإقليمى المشترك بين مصر والهند للتوجه نحو السوق الافريقى وذلك للاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد من التجمعات الإقليمية الأفريقية وآخرها اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية والذى تم إطلاقه منذ أيام ويضم 44 دولة.