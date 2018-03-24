"البيان" الإماراتية: الإدانة العربية لقطر بتمويل الإرهاب أصبحت دولية







أ ش أ

أكدت صحيفة البيان الإماراتية، أن قائمة الإرهاب التى أعلنتها قطر تضم عشرة أسماء هى نفسها متهمة من قبل الدول الأربع المقاطعة لها، وأن قطر التى بات دعمها الإرهاب والتطرف هو جوهر أزمتها لم تعد تميز فى تصرفاتها.

وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها، اليوم السبت، بعنوان "قطر تواجه شر أعمالها"، إن هذه الألاعيب الساذجة والمراوغات المكشوفة من تنظيم الحمدين لا تنفع فى شئ حتى وإن جاءت القائمة المذكورة اعترافاً ضمنياً باتهامات الدول الأربع المقاطعة لقطر، إلا أن ما خفى كان أعظم، وهناك مؤسسات عديدة داخل قطر ضالعة فى تمويل الإرهاب باتهامات دولية، فإلى جانب "الإحسان الخيرية" التى وضعتها قطر فى قائمتها، وسبق أن اتهمتها الدول الأربع المقاطعة، هناك مؤسسات قطرية كبيرة تدعم الإرهاب مثل "عيد الخيرية"و"قطر الخيرية" وغيرهما، ولا نستثنى من ذلك قناة "الجزيرة" الذراع الإعلامية المشبوهة للتطرّف والإرهاب.

وأضافت أن إدانة قطر بتمويل الإرهاب لم تعد عربية فقط، بل تنهال على الدوحة الاتهامات من دول العالم الكبرى وإعلامها، وها هى الصحف العالمية مثل "نيويورك تايمز" و"فايننشال تايمز" تفجران قضية الفدية الأسطورية، التى دفعتها قطر إلى ميليشيات "حزب الله" و"الحشد الشعبى" و"جبهة النصرة" بينما تؤكد "نيويورك تايمز" أن قطر قامت بتمويل جماعات إرهابية فى سوريا بما فى ذلك الفرع المحلى لتنظيم القاعدة.