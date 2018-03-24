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خالد صلاح
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البنك الدولى يقدم استراتيجية جديدة لتقوية شبكة الكهرباء فى نيجيريا

السبت، 24 مارس 2018 11:39 ص
البنك الدولى يقدم استراتيجية جديدة لتقوية شبكة الكهرباء فى نيجيريا البنك الدولى





أ ش أ
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تلقت الحكومة الفيدرالية النيجيرية وثيقة من البنك الدولى تتضمن استراتيجية جديدة للخطة الأساسية للتوسع فى إمدادات الكهرباء على مدار العشرين عاما المقبلة، والتى أعدتها شركة استشارية مقرها ألمانيا بتمويل من المؤسسة الدولية. وتسلم وزير الطاقة والأشغال والإسكان النيجيرى، باباتوندى راجى فاشولا، الخطة التى مولها البنك الدولى بمليونى دولار، وأعدتها شركة "فيتشنر جى إم بى إتش" الاستشارية، ومن المقرر أن تتولى شركة "نيجيريا لإمدادات الكهرباء"TCN تنفيذ الخطة التى تم التوصل إلى ضرورة إجرائها فى عام 2009 بعد أن أوصت بذلك دراسة أجريت للتعرف على إشكاليات إمدادات الطاقة فى البلاد، وأعدتها شركة "تراكتيبل" البلجيكية.

 

وأكد الوزير فاشولا فى حفل جرى بهذه المناسبة أن شركة TCNبمقدورها الآن مواصلة تحسين قدراتها لإدارة الطاقة الكهربائية المولدة وتعزيز سبل توليده ونقلها وتوزيعها، مبينا أن الطاقة المولدة الحالية شهدت نمواً إلى 7125 ميجاوات، لافتا إلى أن الخطة تتضمن إضافة قدرات توليد مستقبلية منها 3050 ميجاوات ستنتجها محطة "ماميبلا" لتوليد الطاقة الهيدروليكية من مصادر المياه.

من جانبه، قال ممثل فريق شركة فيتشنر الألمانية، أوبريا ليليانا، خبير أنظمة تشغيل الطاقة فى الشركة، إن الطاقة الكهربية المولدة فى نيجيريا نمت بنسبة 3ر6 فى % خلال السنوات الأربعين الماضية، وكان من المتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة الكهربية ليتجاوز 28 ألف ميجاوات بحلول عام 2035.

وأورد الخبير لدى عرضه للخطة التى أعدتها شركته جملة من الإحصاءات والتقديرات الخاصة بإنتاج الكهرباء فى نيجيريا مبيناً أنه ينبغى فى ضوء الاحتياجات المتوقعة للبلاد أن يصبح إنتاج نيجيريا من الكهرباء 10 آلاف ميجاوات، و15 ألف ميجاو وات، و23 ألف ميجاوات، خلال السنوات 2020 و2025 و2030 على التوالى، وأوصت الشركة فى خطتها بأنه يتعين على نيجيريا إضافة 1500 ميجاوات من الكهرباء المولدة سنويا لكى تتمكن من تحقيق خطة التوسعات فى الإمدادات الكهربية.


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