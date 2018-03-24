البرلمان العربى يشارك فى متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية

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يشارك البرلمان العربى بوفد من أعضائه يضم 14 عضوا من 12 دولة عربية برئاسة نائب رئيس البرلمان العربى النائب عادل عبد الرحمن العسومى، فى متابعة الانتخابات الرئاسية بمصر 2018.

وذكر بيان صحفى صدر اليوم السبت، أن مشاركة البرلمان العربى فى متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية تأتى حرصاً من البرلمان على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية فى الدول العربية، كما تأتى بناء على دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر للبرلمان العربى لمتابعة هذه الانتخابات وذلك فى إطار مشاركة البرلمان العربى السابقة فى متابعة الاستفتاء على الدستور المصرى ومتابعة الانتخابات الرئاسية والنيابية السابقة.

ووضع البرلمان العربى خطة عمل لمتابعة هذه الانتخابات الهامة، حيث شكل غرفة عمليات فى الأمانة العامة للبرلمان العربى لمتابعة فرق المتابعة، كما سيتم توزيع فرق المتابعة لتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز اﻻنتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز فى العاصمة والمحافظات، وسيقوم الوفد بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير لرئيس البرلمان العربى لرفعه للهيئة الوطنية للانتخابات بمصر .